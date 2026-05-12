Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El pintors de la Rambla ens sentim amenaçats per l'ajuntament"
Treballs a la part central de la Rambla de Barcelona, aquesta setmana. | JORDI COTRINA
Albert Tarragó
El passat dimecres dia 6 de maig, els obrers que treballen davant del teatre Principal de la Rambla desallotjaven la zona de pintors i ens obligaven a mouren's a tots a la plaça del Teatre. En una reunió recent, l'ajuntament ens havia dit que dirigirien el públic cap a la fira però finalment el que s'ha fet és tot el contrari. Davant la dificultat per treballar, alguns pintors han tornat al mig del passeig, entre les terrasses dels bars i enmig de venedors d'imans i ventalls.
La resposta ha estat l'amenaça de la retirada de llicències durant les obres, al més pur estil represor, amb un col·lectiu que depèn dels 15 dies de treball per viure en plena temporada i que porta 26 anys treballant legalment. L'ajuntament no hauria de cometre aquest greuge, si comparem el que s'ha fet amb altres col·lectius, com el dels floristes o els artesans.
Sentències com aquestes: "Recordem que aquests espais alternatius provisionals a la plaça del Teatre s’han habilitat per tal d’evitar la suspensió de les vostres llicències..." i "si aquesta col·locació fora de l'espai habilitat persisteix i els pintors no es traslladen immediatament als espais provisionals estipulats, es procedirà a la suspensió temporal de la llicència, fins que finalitzin les obres del tram central” són inacceptables quan el que ens van dir que farien difereix tant del que estàn fent.
Els pintors som al carrer per guanyar-nos la vida, no per veure passar la gent a 20 metres lluny, des del darrera d'una reixa.
