Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El peso invisible de los cuidados"
Imagen ilustrativa de una persona mayor bajo cuidados / JORDI OTIX / EPC
Sergio Venteo
Cuando llega la enfermedad, la dependencia o la pérdida, hay un patrón que se repite con demasiada frecuencia: son las mujeres quienes sostienen el peso de lo cotidiano, de los cuidados. No suele aparecer en titulares ni en las estadísticas visibles, pero se encuentra en lo cotidiano: hijas que reorganizan su vida, madres que asumen las gestiones, hermanas que coordinan, acompañan y contienen emocionalmente a toda la familia.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Mientras tanto, ese esfuerzo rara vez se reconoce como trabajo ni como la carga que es. Se habla mucho de igualdad, pero en momentos críticos, cuando la vida se desordena, las dinámicas tradicionales siguen intactas. La responsabilidad de cuidar continúa recayendo mayoritariamente en ellas, muchas veces a costa de su tiempo, su salud y su estabilidad laboral.
Quizá la verdadera igualdad no se mide solo en discursos o cifras generales, sino en quien sostiene lo invisible cuando todo se rompe. Reconocerlo sería un primer paso. Repartirlo, el siguiente.
Participaciones de loslectores
"Fa falta un nou 'Merlí' que ajudi a fomentar el català entre els joves"
Josep Vilà Olesa de Montserrat
"Tras los pactos en Valencia, Extremadura y Aragón, el PP se ha retratado"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"Sant Jordi amb pol·len"
Joan Soldevila Barcelona
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- ESTATUTO MARCO Los médicos empiezan el lunes su tercera huelga del año sin atisbo de llegar a un acuerdo con Sanidad
- Directo Guerra en Irán, en directo: última hora | Contactos diplomáticos en Pakistán para lograr la paz
- Acceso a la vivienda Avales públicos para hipotecas de jóvenes
- Tendencias del mercado inmobiliario en 2026 El mercado inmobiliario español acumula un déficit de 730.000 viviendas ante el crecimiento poblacional
- CORTO Y AL PIE Damm cumple 150 años: historia familiar, arraigo en Barcelona y expansión internacional