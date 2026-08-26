"Pesimismo en la sociedad"

Edificación de viviendas, a 20 de junio de 2024, en Tres Cantos, Madrid (España). El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 28% en abril respecto al mismo mes de 2023, hasta sumar más de 34 mil préstamos, su mayor cifra en un mes de abril desde 2010, con un tipo de interés medio algo más moderado que el del mes anterior, que alcanzó en abril el 3,38%, registrando su tercer valor más elevado desde diciembre de 2014, sólo superado por el de enero (3,46%) y marzo de este año (3,41%). 20 JUNIO 2024;MADRID;FIRMA HIPOTECAS;TRES CANTOS Marta Fernández Jara / Europa Press 20/06/2024. Marta Fernández / Marta Fernández Jara / Europa Press

Victoriano Sánchez



Ya solo faltaba esto en nuestro país: la que se ha convertido en la noticia del verano, la invasión de la ciudad autónoma de Ceuta.

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Pero esto no llega en un momento cualquiera. En la sociedad española se ha instalado una preocupante sensación de pesimismo. Si uno pregunta a cualquier ciudadano por la calle cómo ve el futuro, probablemente escuchará que «iremos a peor».

Y, mientras tanto, cada mañana, muchos se levantan y acuden al bar para tomar un café. Sin embargo, bajo esa aparente cotidianidad se está produciendo una transformación demográfica que tendrá consecuencias mucho más profundas que cualquier noticia pasajera.

Cada vez vivimos más años y, a la vez, somos menos los que trabajamos y cotizamos para sostener un sistema en el que hay más personas que cobran una pensión. Es un hecho matemático: si aumentan los pensionistas y disminuye el número de trabajadores que aportan al sistema, habrá menos dinero para repartir.

A este problema se suman otros que afectan especialmente a los más jóvenes. El desempleo juvenil continúa dificultando que muchos puedan desarrollar su proyecto vital. Y luego está la vivienda, a la que resulta cada vez más difícil acceder, ya sea para comprar una casa o incluso para encontrar un alquiler que puedan asumir con sus ingresos.

Quizá la siguiente ola sea que los abuelos tengan que compartir piso para poder afrontar sus gastos. Puede parecer una ocurrencia, pero sirve para ilustrar una realidad que ya se está dando y que deberíamos tomarnos mucho más en serio.

Al final, alguien capacitado, como un líder tecnócrata, tendrá que hacer las cuentas.