"Les persones grans que vivim en micropobles estem indefenses"

Una imatge del nucli de Queralbs. / OSCAR RODBAG

Aurora Maquinay



Tot i que formalment vivim en un país democràtic i els consumidors tenim uns drets, això no és així si vius en un micropoble i ets una persona gran. Fa mes d’un mes que estem esperant que ens vinguin a substituir la nostra rentadora, amb la garantia vigent que no funciona, per una de nova, tal i com ens van prometre després de fer nombroses trucades telefòniques, d’enviar per correu electrònic les dades que ens van demanar i també de fer reclamacions escrites sense obtenir cap resposta.

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Després d'uns quants dies vam rebre un 'whatsapp' de l’empresa que reparteix les comandes notificant-nos que un dimarts vindríem a portar la rentadora. Vam esperar tot el dia i no van venir. Cap explicació. Sembla que viure en un petit poble del Pirineu és un greu inconvenient per rebre la rentadora. Per unes persones d’edat avançada, resulta esgotador haver de trucar cada dia, parlar amb un empleat diferent i esperar que algú es digni a explicar-nos què està passant.

Només ens queda el recurs de presentar una denúncia amb el cost addicional que això significa. És lamentable constatar fins a quin punt estem indefensos sobretot si no vivim a una gran ciutat i hem de lluitar per defensar els nostres drets parlant amb persones virtuals, o, en el millor dels casos amb persones reals que, per un sou modest, han d’aguantar estoicament la indignació dels consumidors indefensos.