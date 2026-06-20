Archivo - Persona con una bandera LGTBIQ+ en una foto de archivo de Europa Press. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Miguel Rabadan



La OMS define las terapias de conversión, cambiar a una persona LGTBI+ en heterosexual, como una tortura y recomienda que sean prohibidas en todos los países. En España están prohibidas, pero ahora se quiere introducir unos aspectos que ayudarán a que los 'terapeutas' que las practiquen sean multados, incluso pudiendo ir a la carcel.

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El aspecto más interesante de estas variantes legales es que se penalizarían estás practicas, aún en el caso que fuesen voluntarias. Hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que son sometidas a estas terapias son menores de edad o adolescentes que no tienen autonomía económica y tienen que someterse a ellas 'voluntariamente' inducidos por sus progenitores.

PP y Vox no apoyan esta iniciativa. Nada nuevo bajo el sol, apoyando su negativa en unas variantes irrisorias, por no decir insultantes, para la inteligencia. Las terapias de conversión son un fraude, conllevan tortura psicológica, incluso física. Los únicos resultados comprobados son que pueden conducir al suicidio de la persona; también obligar al individuo a creer que esta "curado" y animarle a que establezca relaciones heterosexuales, la mayoría de las veces relaciones fraudulentas, destinadas a llevar una doble vida.

Las personas LGTBI+ no están enfermas, las qué sí estan enfermas son todas aquellas personas que creen que ser LGTBI+ es una anormalidad que debe curarse.