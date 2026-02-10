Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El personal laboral d'Educació reclamem els nostres drets"
Membres del personal laboral protestant davant Educació / Norma Vidal / ACN / ACN
M. S. C.
Vull expressar la preocupació del col·lectiu del personal laboral d’Educació (PAE) davant la situació injusta que arrosseguem des de fa anys, gairebé des del principi, m’atreviria a dir. El nostre col·lectiu no està adscrit a la categoria corresponent al nostre nivell d’estudis i d’ocupació, el grup B. Demanem la requalificació, la mateixa que gaudeixen les educadores de llars d’infants. Aquest fet, per si sol, ja representa un perjudici evident.
Un altre aspecte, no menys important, és el sou. Ja no es tracta de si és just o no, sinó que és clarament insuficient. Algunes companyes m’han explicat que, un cop aplicades les retencions, el sou net és d’uns 1.100 euros per una jornada completa de 35 hores setmanals. Qui pot cobrir adequadament totes les despeses necessàries d’una persona que viu sola amb aquest salari? Per aquest motiu, els sindicats exigeixen un augment del complement específic per a tot el personal laboral del Departament d’Educació i Formació Professional.
Tot i ser imprescindibles, ni tan sols alguns alts càrrecs del Departament d’Educació saben ben bé quines funcions desenvolupem. Moltes famílies tampoc. El fet que els mitjans de comunicació no s’hagin fet ressò de la nostra realitat ni hagin cobert la vaga del passat 29 de gener n’és un exemple evident. Gairebé mil persones, un 25% del col·lectiu, ens vam manifestar davant del Departament d’Educació. Una dada molt significativa, especialment tenint en compte que a les escoles d’educació especial havíem de garantir uns serveis mínims.
En definitiva, reclamem un reconeixement professional i un salari i unes condicions laborals dignes. Volem -i tenim dret- a ser escoltades. Si no ho fan des del Departament d’Educació, que ho facin els ciutadans d’aquest país. Fer vaga amb el nostre poder adquisitiu actual no és viable i, a més, no és una mesura que ens complagui, ja que no volem perjudicar encara més l’alumnat.
