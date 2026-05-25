Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"S'ha perdut la cultura de la reparació"
Las sesiones del ’Miércoles Manitas’ se continuarán realizando en el Ateneu Municipal / Ayuntamiento de Rubí
Antonio Yus
Ara que s’acosta la Setmana del Medi Ambient, és quan cal pensar localment per actuar globalment contra els problemes mediambientals que afecten tot el món. Així mateix, diàriament llencem massa coses a la brossa (incloent objectes reutilitzables després de reparar-los) i malauradament s’ha perdut la cultura de la reparació i a establiments on els serveis de reparació postvenda gairebé han desaparegut, obligant-nos, indirectament, a comprar aparells nous, amenaçant un futur sostenible i una economia circular.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Noves iniciatives al respecte són els anomenats ‘Repair Cafès’, llocs on es fan beures i sobretot es reparen objectes amb eines i materials disponibles i grups de voluntaris/es amb coneixements i habilitats (convidant també gent sense res a reparar per fer un beure, fer d’ajudant o inspirar-se amb noves idees extretes de llibres de reparació a taules de lectura). És una iniciativa sorgida de l’activista mediambiental Martine Postma, que va organitzar amb èxit el primer ‘Repair Cafè’ l’any 2009 a Amsterdam.
Posteriorment, va crear la Fundació Repair Cafè International per assistir a voluntariat que organitza ‘Repair Cafès’ arreu del món. Així mateix, aquests voluntaris també visiten centres educatius per fer classes de reparació i conviden a reparadors professionals. Així s’aprèn a mirar els objectes d’una altra forma i se’ls dona nou valor, així com reconèixer la gent amb coneixements tècnics, usant els artefactes per més temps i requerint menys matèries primes i energia per fabricar nous productes i reduir les emissions de CO2, sent també útil contra els problemes de les cadenes globals de subministraments.
Tanmateix, iniciatives com aquesta es podrien estendre com a matèria educativa dins l’ètica o ciències naturals. Perquè hi ha maneres de contribuir a demostrar que un altre model és possible enmig d’aquest sistema consumista.
Participaciones de loslectores
"No usemos ChatGPT para autodiagnosticarnos"
Nayeli Martínez La Vall d'en Bas
"¿Qué está pasando con la política y la justicia de este país?"
Fernando Guerrero Cornellà de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Paradas gourmet Los mejores restaurantes a dos calles o menos del Hospital Clínic
- Minuto a minuto Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"
- ¡Atención, gurmet! Casa Fernández amplía la carta tras renovar el local (y otras noticias gastro)
- Enfermedades Javier Mateos, el hombre que "no crecía" a causa de una enfermedad que genera tumores en los nervios y que mancha la piel: "Tuve que volver a aprender a caminar"
- VILLARREAL 5-1 ATLÉTICO El Atlético despide la liga encajando una goleada frente al Villarreal