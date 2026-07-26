Archivo - Diputados en el hemiciclo durante una sesión de control al Gobierno. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Alba Hernando



¿Cómo esperamos que inviertan más en servicios públicos como sanidad, educación..., si los políticos no la utilizan? Me gustaría tener una estadística y ver cuántos políticos llevan a sus hijos a escuelas públicas, cuántos utilizan la Seguridad Social... ¿Cómo esperamos que alguien que no utiliza los servicios públicos se preocupe por ellos? ¿Alguien que no tiene que hacer logística con abuelos cansados o que aún trabajan ante la mala gestión de las vacaciones escolares? ¿Alguien que no debe siempre horas en el trabajo por quedarse con sus hijos cuando están enfermos?

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He perdido la fe en los políticos por su corrupción, por su indiferencia hacía la sociedad y servicios públicos, por sus ganas de enriquecerse a costa de que la sociedad se empobrezca. Son una casta elitista, una casta que me da vergüenza.