"A sus señorías les interesa solucionar lo suyo"

Dos personas junto a una oficina de la Seguridad Social. / FRANCISCO CALABUIG

Luis Ortiga



Mucha gente se pregunta acerca del motivo por el cual la ley para la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social se aprobó el pasado día 11 en el Congreso sin tener que pasar por el Pacto de Toledo. Sin embargo, PSOE y PP, para la misma ley y sesión del Congreso, exigen que la reivindicación de los pensionistas jubilados antes de la edad ordinaria, que cuentan con 40 años o más cotizados y ven su pensión penalizada de por vida, debe pasar por el Pacto de Toledo y por la Mesa de Diálogo Social.

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Recordar que la Asociación ASJUBI40 defiende esa reivindicación desde hace más de 10 años. La respuesta a este desatino es muy sencilla: solo es necesario ver el número de diputados, senadores, cargos públicos..., de PSOE y PP que son abogados, médicos, ingenieros o arquitectos (mutualistas afectados por la "pasarela") y compararlo con el número de esas personas que cuentan con más de 40 años cotizados.

¿Qué les interesa personalmente solucionar a “sus señorías”? ¿Qué es lo prioritario y primordial? Lo “suyo”, ¿no? Pues eso lo explica todo.