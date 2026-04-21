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"Pensiones: un equilibrio cada vez más desigual entre generaciones"

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Pensionistas / EL PERIÓDICO

Adrián Rodríguez

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El sistema de pensiones de reparto garantiza que habrá pensiones mientras existan cotizantes, pero no asegura ni la edad de jubilación ni la cuantía final. Ese equilibrio depende de la demografía, y ahí aparece el problema: no todas las generaciones afrontan las mismas condiciones. Las generaciones nacidas desde los años 80 probablemente se enfrenten a jubilaciones más tardías, superiores a los 70 años, carreras laborales más largas a (a pesar de incorporarse de media con 24 años) y mayor presión fiscal relativa. Además, han tenido más dificultades de acceso a la vivienda y un mercado laboral más exigente en formación y estabilidad.

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En comparación, generaciones anteriores crecieron en un contexto con mayor facilidad de acceso al empleo, vivienda más asequible y mejores condiciones de entrada y salida del mercado laboral. También contaron con mayor peso demográfico y, por tanto, mayor influencia política. A quién le importa el ocio barato si lo básico es caro e inasumible.

Es cierto que todas las generaciones han financiado a las anteriores dentro del mismo sistema. Pero eso no elimina la desigualdad estructural: las generaciones más pequeñas soportan más carga por persona, mientras las más numerosas la distribuyen mejor. El problema de fondo es matemático: un sistema de reparto solo se sostiene con más cotizantes o más productividad.

Las soluciones reales pasan por una mejora constante de la productividad o por un crecimiento demográfico sostenido, lo que implicaría escenarios de más de 100 millones de habitantes en países como España en pocas décadas, algo difícilmente asumible. Sostenibilidad y equidad intergeneracional deberían abordarse de forma conjunta, no como objetivos separados.

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