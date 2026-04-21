"Pensiones: un equilibrio cada vez más desigual entre generaciones"

Pensionistas / EL PERIÓDICO

Adrián Rodríguez



El sistema de pensiones de reparto garantiza que habrá pensiones mientras existan cotizantes, pero no asegura ni la edad de jubilación ni la cuantía final. Ese equilibrio depende de la demografía, y ahí aparece el problema: no todas las generaciones afrontan las mismas condiciones. Las generaciones nacidas desde los años 80 probablemente se enfrenten a jubilaciones más tardías, superiores a los 70 años, carreras laborales más largas a (a pesar de incorporarse de media con 24 años) y mayor presión fiscal relativa. Además, han tenido más dificultades de acceso a la vivienda y un mercado laboral más exigente en formación y estabilidad.

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En comparación, generaciones anteriores crecieron en un contexto con mayor facilidad de acceso al empleo, vivienda más asequible y mejores condiciones de entrada y salida del mercado laboral. También contaron con mayor peso demográfico y, por tanto, mayor influencia política. A quién le importa el ocio barato si lo básico es caro e inasumible.

Es cierto que todas las generaciones han financiado a las anteriores dentro del mismo sistema. Pero eso no elimina la desigualdad estructural: las generaciones más pequeñas soportan más carga por persona, mientras las más numerosas la distribuyen mejor. El problema de fondo es matemático: un sistema de reparto solo se sostiene con más cotizantes o más productividad.

Las soluciones reales pasan por una mejora constante de la productividad o por un crecimiento demográfico sostenido, lo que implicaría escenarios de más de 100 millones de habitantes en países como España en pocas décadas, algo difícilmente asumible. Sostenibilidad y equidad intergeneracional deberían abordarse de forma conjunta, no como objetivos separados.