"Pensar en colectividad, la manera de tirar adelante"

El seleccionador de España Luis de la Fuente celebra con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (EE.UU.). / LAVANDEIRA JR / EFE

Enrique López de Turiso



Qué lección nos ha exhibido la selección. Juego coral para llegar a lo más alto. Luis de la Fuente no ha diseñado una selección, ha forjado un equipo. Todos hemos de aprender de ello. Los políticos que nos representan, para demostrarnos que no es posible el avance sin acuerdos ni consenso. Apercibimiento a los malos trabajadores, que se escaquean de sus obligaciones laborales y endiñan su trabajo a los compañeros.

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Quienes se benefician de nuestros sistemas de ayudas, sin arrimar su hombro ni su propia cuota. Los perversos empresarios que juegan a la estrella en el campo, sin la debida atención a sus empleados. Los puñeteros sindicatos, que arremolinan liberados sin puñetero interés por los currelas. La selección española piensa en colectividad, que es la única forma de sacar adelante los tajos, porque lo contrario, y lo que viene siendo habitual, es deshacer lo que ha hecho su rival.