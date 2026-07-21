Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Pensar en colectividad, la manera de tirar adelante"
El seleccionador de España Luis de la Fuente celebra con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (EE.UU.). / LAVANDEIRA JR / EFE
Enrique López de Turiso
Qué lección nos ha exhibido la selección. Juego coral para llegar a lo más alto. Luis de la Fuente no ha diseñado una selección, ha forjado un equipo. Todos hemos de aprender de ello. Los políticos que nos representan, para demostrarnos que no es posible el avance sin acuerdos ni consenso. Apercibimiento a los malos trabajadores, que se escaquean de sus obligaciones laborales y endiñan su trabajo a los compañeros.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Quienes se benefician de nuestros sistemas de ayudas, sin arrimar su hombro ni su propia cuota. Los perversos empresarios que juegan a la estrella en el campo, sin la debida atención a sus empleados. Los puñeteros sindicatos, que arremolinan liberados sin puñetero interés por los currelas. La selección española piensa en colectividad, que es la única forma de sacar adelante los tajos, porque lo contrario, y lo que viene siendo habitual, es deshacer lo que ha hecho su rival.
Participaciones de loslectores
"Un resultado justo e irreprochable"
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero, Buenos Aires (Argentina)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Gastronomía asequible Barcelona buena y barata: Guixot, simpatía y cocina catalana popular en el Raval profundo
- Visita obligada 5 restaurantes de Mataró que te dejarán un buen sabor de boca
- Tragos y bocados de placer La directora de cine porno que tiene un vino con su nombre y convierte la gastronomía en protagonista de sus películas
- Minuto a minuto Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
- TELEVISIÓN La reflexión de Josep Pedrerol: "En 'El Chiringuito' hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás"