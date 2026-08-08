"Es una pena que las salas de cine se hayan convertido en algo tan impersonal"

Sala de cine.

Ricardo Gimeno



Hacía años que no iba al cine y la verdad es que todo me ha sobrepasado. En las salas que hay al lado de mi casa ya no existen las taquillas de siempre. Hay tres máquinas en las que tienes que comprar tu entrada (pero sin posibilidad de hacer el pago con dinero, solo admiten pago con tarjetas). No hay nadie que te indique cómo hacerlo y si se estropea o se colapsa una máquina, la cola que se hace es todavía mayor.

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Aunque hay varias salas agrupadas, solo hay una que controla la entrada, con una sola cola muy larga y extensa, y cuando entras ya ha empezado la película y tienes que buscar tu asiento asignado a oscuras, porque dentro tampoco hay nadie que te ayude. Pagas 6,50 euros por una película ya empezada, y has hecho dos colas, la de la compra con las maquinitas y otra para entrar en tu sala (a oscuras).

Si a todo esto añades que la sala está llena de niños pequeños, dándote patadas en la parte de atrás de tu asiento y pegando gritos, llegas a la conclusión que es mejor quedarte en casa y ver una película (repetida hasta la saciedad, llena de anuncios), pero al menos estás tranquilo y te sale más barato. Una pena que los cines o mejor dicho, las salas multicine, funcionen de esta forma tan informal e impersonal, sin ningún respeto por sus clientes o por las personas a las que aún nos gusta el cine y verlo como se hacía antes: con respeto y con tranquilidad y sin prisas. Parece que todo esto ha muerto. Después nos quejaremos si cierran los cines.