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"El peligro de no escuchar al mundo"
A resident walks along a street covered in mud following flash floods and a landslide disaster in Devighat, in Nepals Nuwakot district on August 26, 2026. Rescue teams rushed on August 27 to find hundreds of people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 160 and swept away entire villages. (Photo by PRAKASH MATHEMA / AFP). ALTERNATIVE RECROP / PRAKASH MATHEMA / AFP
Frank Fernandez
Otra desgracia más... Esta vez entre la frontera de Nepal y el Tíbet causando muertes, desapariciones y nosotros seguimos creyendo que nuestra interacción con el mundo, con la naturaleza, es inocua.
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Incendios, seísmos, tsunamis, lluvias torrenciales, olas de calor extremo y seguimos sin escuchar y, muchas veces, negando lo que la naturaleza nos está gritando: ¡basta ya!
Obviamente montamos debates, congresos, reuniones para hablar del cambio climático, de energías renovables, de protección de nuestro ecosistema mientras, por otro lado, seguimos maltratando nuestros mares, cielos y tierras. Peso, eso sí, que la queja no falte.
No tenemos cultura del cuidado sino de creer que "nosotros no lo veremos" y que las futuras generaciones "ya se apañarán" hasta que te toca de cerca, hasta que pierdes a alguien querido, hasta que pierdes tu casa o parte de ti.
Nos estamos cargando el planeta sin despeinarnos. Tal vez no vale solo con reciclar las botellas de casa sino tener conciencia colectiva y educar en el cuidado de lo que es nuestro hábitat, del respeto hacia lo que nos rodea y no dejar que sean "los gobiernos" los que solucionen el mundo.
Tal vez llega la hora de ser coherentes y empezar a cambiar nuestras costumbres, de ser más empáticos con la naturaleza y las especies que las habitan, de no convertir todo ello en "otro lugar para usar" sino empezar a verlo como nuestra casa.
Tal vez llegó el momento de la ecología emocional, "el arte de gestionar nuestros afectos y emociones de forma sostenible para mejorar como personas, cuidar nuestras relaciones y proteger nuestro entorno".
Tal vez todo esto debe empezar desde niños e inculcar el respeto a nuestro entorno.
Participaciones de loslectores
"La jornada partida"
Andrea Martinez Barcelona
"La campaña 'Yo soy de Ceuta'"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
"Ancorats al franquisme"
Xavi Ventalló Barcelona
"Coneixement, sí, però baratet"
Sergio Gomez Barcelona
Másdebates
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