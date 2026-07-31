"No entiendo que gusten las películas de héroes dedicados a salvar el mundo"

Spider-Man, el único capaz de salvar al cine del descalabro.

Joan Soldevila



Con todo lujo de excelsos adjetivos nos anuncian el estreno de la enésima película de la saga de Spider-Man. Entiendo que algún niño despistado pueda disfrutar todavía con las andanzas del hombre arácnido pero escuchar sesudos comentarios y sentidas alabanzas de muchas personas adultas de 30, 40 o más años me desconcierta absolutamente.

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Nunca he comprendido el aluvión de filmes de héroes, superhéroes y personajes similares de la inefable factoría Marvel que, en determinados momentos del año, colapsan la taquilla. Dicen sus fieles seguidores que las bobaliconas historias de esos tipos narcisistas y peleones dedicados a salvar el mundo a todas horas les produce un gran entretenimiento y una sana evasión.

¿Han procurado alguna vez ampliar su inquietud personal y de nuevos horizontes culturales a obras como 'La Grazia', 'El cielo rojo', 'El monje y el rifle' o ' Las ocho montañas', entre otras? Si así lo hicieran, posiblemente descubrirían un nuevo mundo de emociones más complejas y de un goce más elaborado. Nunca es tarde para el crecimiento personal y la exploración de nuevas formas de arte y conocimiento.