"Torrente es el mismo, lo curioso es que Segura se mete con todos los partidos"

Santiago Segura en su última película Torrente, presidente / ATRESMEDIA

Jaime Rodríguez



Me ha resultado curiosa la carta del señor Miguel Rabadán, "Puede que lo de Torrente sea una exageración, pero no lo son sus ideas", y me ha hecho reflexionar sobre los tiempos polarizados en los que hace tiempo que estamos instalados. Dice el señor Rabadán que no sabe lo que vota Santiago Segura, y que tampoco le importa. Bueno, esto último me alegra sobremanera.

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Pues ahora solo nos faltaría que un artista o un director de cine deba decir, para retratarse, a quién vota y cuál es su ideología, recordándome esto a épocas pasadas, como la caza de brujas del Senador Mcarthy en EEUU en los años 50. O a nuestra propia censura franquista. Que, por cierto, yo sí que soy cinéfilo, y me gustaría recordar una película como 'Viridiana', del gran maestro Luis Buñuel, en la que hace una burla a esa burguesía franquista de la época y al puritanismo católico.

Pero también se mete con esa clase pobre, sobre todo en esa burla a la "última cena" con música de Haendel. Buñuel no dejaba títere con cabeza. Y además, utilizó a un mendigo de verdad en la película, y lo manipuló para que hiciera exactamente lo que él quería. No sé qué dirían los progres de hoy en día ante un hecho así, por muy Buñuel que fuera. Por cierto, al franquismo le hizo muy poca gracia, prohibiendo la película en nuestro país.

En cuanto a Torrente, el personaje nació hace ya 30 años, y ya era franquista, zafio y machista en su época. Y yo no creo que la gente en general empatizara con un personaje así. Nos reíamos porque reflejaba una realidad en personajes que hemos conocido así en los bares de barrio. Ahora, con el estreno de la última película de la saga (que, cinematográficamente, no es nada del otro mundo, en mi opinión), parece que desde cierto progresismo se ha perdido algo de sentido del humor.

Torrente sigue siendo el mismo de siempre, lo que nos tendría que hacer reflexionar en una película en la que Segura se mete con todos los partidos políticos.