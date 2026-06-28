"Peinado, el juez que ha hecho que creamos menos en la justicia"

El juez Peinado cita de nuevo este lunes a Begoña Gómez tras derivar su causa a un jurado

Miguel Rabadan



El juez Juan Carlos Peinado está llevando el caso de Begoña Gómez tan mal y con tantas irregularidades que en el caso de que la mujer del presidente Pedro Sánchez sea culpable, acabará absuelta. Igual son 'amiguis' y han llegado a un acuerdo. No se entiende muy bien el silencio del Poder Judicial ante el procedimiento del señor Peinado.

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Parece ser que ahora, de una manera tímida, van a tomar cartas en el asunto a raíz de la última genialidad de este juez: la retirada del pasaporte ante el alto riesgo de fuga; fuga que se producirá gracias a la ayuda de sus escoltas, Policia Nacional.

Parece ser que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya de por sí bastante rebosante. El juez Peinado se jubila en septiembre y no cabe duda de que se llevará el dudoso honor de ser el juez que más ha contribuido a que los ciudadanos de nuestro país crean un poquito menos en la justicia.