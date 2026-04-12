"Solo pedíamos tranquilidad y nos acusaron de racistas"

Badalona vol convertir Can Ruti en un ‘hub’ sanitari de referència / MANUEL Arenas

V. Pujol



El pasado 3 de abril, Viernes Santo, acudí a urgencias de Can Ruti acompañando a mi hija, paciente oncológica, que sufría una fuerte reacción a la quimioterapia. La atención del equipo médico, enfermeras y auxiliares fue exquisita y desde aquí les quiero hacer llegar nuestro agradecimiento. Durante las primeras horas, mi hija pudo permanecer sola en un box, lo que le permitió estar más tranquila.

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Sin embargo, en un momento dado nos trasladaron a un box contiguo, donde ya había una paciente acompañada por sus cinco hijos. El ambiente era muy ruidoso, con conversaciones en voz alta y videollamadas, lo que dificultaba el descanso. El personal sanitario intentó organizar la situación, pidiendo que redujeran el número de acompañantes y bajaran el volumen. Un par o tres de los hijos parecieron entenderlo, pero dos de las hijas se empezaron a exaltar.

Mi hija pidió por favor que hablaran más bajo, pero esto provocó una discusión incómoda, durante la que nos dijeron que “ellos estaban por la vida y no por la muerte” y nos acusaron de racistas. ¿Racistas? Solo pedíamos un poco de tranquilidad, como la que había en el resto de habitaciones, sin gritos ni palmas; ¿nos convertía eso en racistas?

¿De verdad que los 'payos' tenemos que acatar todas sus exigencias y caprichos como "rasgos de raza", y ellos no pueden tener ni un mínimo de respeto por un enfermo que necesita tranquilidad, estando en la sala de urgencias de un hospital? Además, ¿cómo es que ellos podían ser cinco acompañantes en un box y para el resto de mortales solo se autoriza uno? Me parece un privilegio exagerado que no debería de estar permitido.

Afortunadamente, cuando las dos mujeres empezaron a enfrentarse a las enfermeras, insistiendo en el tema del racismo, con gritos y amenazas, temiendo que la cosa fuera a mayores, el personal sanitario nos volvió a llevar al box anterior y mi hija pudo calmarse y descansar hasta que nos dieron el alta.