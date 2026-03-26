"El peaje de la C-32 debería ser gratuito para los que lo usamos cada día"

C-32 a la altura de Cubelles (imagen de archivo) / EPC_EXTERNAS

Eva Villuendas



El Govern no ve necesaria la gratuidad del peaje de la C-32 porque no va a trabajar en tren. Cada día voy de Gavà a Sitges, ida y vuelta. Nunca sé a qué hora pasará el tren. Dos trenes por hora significa que hoy ha pasado uno a las 9.10 horas y el siguiente a las 10.00 horas. El trayecto puede durar 40 minutos. Si además se suma una incidencia en cualquier estación, prepárate a esperar, mientras vas oyendo cada día: "Disculpen las molestias".

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En la estación nadie te informa, te dicen que mires en la 'app'. Por lo tanto, has de coger el tren una hora antes y regresar a casa una hora después de lo que acostumbras. En coche puedo tardar 20 minutos y saber a qué hora voy a llegar. Por este motivo pido la gratuidad de la C-32 los días entre semana para las personas que van y vuelven el mismo día.