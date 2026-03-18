Una explosión en la capital de Irán, Teherán / Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto

Narcís Serrat



En una il.lustració recent hi apareix el colom de la pau, amb la branca d´olivera al bec, volant enmig d´un cel encès com si fos un incendi. Aquesta imatge, tan simple com poderosa resumeix una contradicció profunda del nostre temps. Vivim probablement en el moment de la història amb més coneixement acumulat, més tecnologia disponible i més capacitat científica per millorar la vida de les persones.

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Som capaços de desenvolupar medicaments sofisticats, de conectar continents en qüestió d´hores i de comunicar-nos instantàniament des de qualsevol punt del planeta. Tenim els recursos i el coneixement per avançar cap a societats més justes, més sanes i més equilibrades. I, tanmateix, una part immensa d´aquesta intel.ligència i d´aquests recursos es continua destinant a alimentar conflictes, a produir armament i a mantenir una economía que sovint sembla necessitar la guerra per justificar-se.

Potser la imatge del colom ens recorda una veritat elemental: la pau no és només l´absència de guerra, sinó una manera d´organitzar la societat. És invertir en educació perquè les generacions futures siguin més lliures i crítiques; és reforçar la sanitat perqué la vida sigui més digna; és fomentar una economía que reparteixi millor els recursos i que promogui la cooperació en lloc del conflicte.

El repte del nostre segle no hauria de ser demostrar qui té més capacitat de destrucció, sinó qui és capaç de construir societats més equilibrades i solidàries. Potser el colom de la pau no ens demana res extraordinari: només que deixem de carregar munició i comencem d´una vegada a carregar pau i esperança.