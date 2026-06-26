"Patxi López, el escudero parlamentario de Pedro Sánchez"

Patxi López. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Victoriano Sánchez



La intervención de Patxi López en el Congreso fue, una vez más, un ejercicio de reafirmación, en un pleno marcado por las explicaciones del Gobierno, el portavoz socialista optó por una defensa cerrada de Pedro Sánchez y con su círculo más próximo. El momento más llamativo llegó cuando proclamó su apoyo a Begoña Gómez con un enfático «Yo con Begoña».

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La frase pretendía transmitir lealtad, pero también daba la impresión de que esa es la gran preocupación de los españoles. Escuchándolo, cualquiera podría pensar que millones de ciudadanos recorren las calles del país proclamando su apoyo a la esposa del presidente, como si los problemas reales hubieran desaparecido y la gran causa nacional fuera su defensa pública.

Esa imagen tan alejada de la realidad inspiró la ironía del periodista Juan Soto Ivars. Con sarcasmo, vino a sugerir que la movilización debía de ser tan gigantesca que habría que talar los árboles del Retiro para abrir paso a la inmensa multitud que, supuestamente, avanzaba por su avenida gritando que estaba «con Begoña». La exageración es habitual en política, pero Patxi López llevó la hipérbole a un nivel difícil de ignorar. Su intervención volvió a mostrar como el relato puede acabar sustituyendo a la realidad.

Porque fuera, en la calle, los ciudadanos hablan de otras cosas: de la vivienda, de la inflación, de los impuestos, de la sanidad, de la educación y también de los escándalos que afectan al Gobierno. Patxi López actuó como el principal escudero parlamentario de Pedro Sánchez, pero la vehemencia de su discurso transmitió también una sensación de debilidad.

La de un Gobierno cada vez más obligado a defenderse y la de un portavoz que describía un país imaginario, mientras la sociedad real sigue preocupada por la creciente corrupción y por los problemas mucho más inmediatos y cotidianos.