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"Patriotismo de banderas y guerras ajenas"

Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para informar de la posición del Gobierno ante la guerra de Oriente Próximo.

Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para informar de la posición del Gobierno ante la guerra de Oriente Próximo. / José Luis Roca

Natàlia Bohorquez

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Cada vez que estalla una crisis internacional, en España se repite el mismo reflejo. Lo que ocurre a miles de kilómetros acaba convertido en un enfrentamiento político interno. El debate público se desplaza del análisis de las consecuencias reales, humanas o económicas, a una disputa simbólica entre partidos. La escala de tensiones en Oriente Próximo lo ha vuelto a evidenciar.

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Mientras la atención debería centrarse en la inestabilidad global y en el impacto sobre la población civil, la discusión se traslada al terreno doméstico, con acusaciones cruzadas y apelaciones constantes al patriotismo. En ese contexto, el uso del discurso patriótico resulta problemático. Invocar la defensa nacional para reforzar posiciones ideológicas o afinidades internacionales introduce una clara incoherencia.

Defender el interés del país debería implicar, precisamente, evitar su arrastre a conflictos ajenos. Sin embargo, el patriotismo se convierte a menudo en una herramienta retórica que simplifica el debate y divide más de lo que explica. También las respuestas pacifistas, aunque legítimas, corren el riesgo de simplificar en exceso un escenario complejo. Convertidas en consignas, pueden perder capacidad de análisis y reducirse a una oposición automática, sin matices ni propuestas.

Entre unos y otros, el debate se empobrece y se aleja de la realidad que viven quienes sufren directamente las consecuencias de la guerra. La política exterior debería exigir algo más. Análisis, prudencia y sentido de Estado. Evitar que España se vea arrastrada a guerras que no le pertenecen es, hoy más que nunca, un acto de varadero patriotismo democrático.

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