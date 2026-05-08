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"Patriotismo de banderas y guerras ajenas"
Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para informar de la posición del Gobierno ante la guerra de Oriente Próximo. / José Luis Roca
Natàlia Bohorquez
Cada vez que estalla una crisis internacional, en España se repite el mismo reflejo. Lo que ocurre a miles de kilómetros acaba convertido en un enfrentamiento político interno. El debate público se desplaza del análisis de las consecuencias reales, humanas o económicas, a una disputa simbólica entre partidos. La escala de tensiones en Oriente Próximo lo ha vuelto a evidenciar.
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Mientras la atención debería centrarse en la inestabilidad global y en el impacto sobre la población civil, la discusión se traslada al terreno doméstico, con acusaciones cruzadas y apelaciones constantes al patriotismo. En ese contexto, el uso del discurso patriótico resulta problemático. Invocar la defensa nacional para reforzar posiciones ideológicas o afinidades internacionales introduce una clara incoherencia.
Defender el interés del país debería implicar, precisamente, evitar su arrastre a conflictos ajenos. Sin embargo, el patriotismo se convierte a menudo en una herramienta retórica que simplifica el debate y divide más de lo que explica. También las respuestas pacifistas, aunque legítimas, corren el riesgo de simplificar en exceso un escenario complejo. Convertidas en consignas, pueden perder capacidad de análisis y reducirse a una oposición automática, sin matices ni propuestas.
Entre unos y otros, el debate se empobrece y se aleja de la realidad que viven quienes sufren directamente las consecuencias de la guerra. La política exterior debería exigir algo más. Análisis, prudencia y sentido de Estado. Evitar que España se vea arrastrada a guerras que no le pertenecen es, hoy más que nunca, un acto de varadero patriotismo democrático.
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