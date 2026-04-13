"La pasividad de la sociedad da alas a los dirigentes de la guerra"

"Jo m 'estimo més pagar els meus impostos i protegir allò que és públic"
Félix Pérez El Prat de Llobregat
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Graves daños en un edificio en el barrio Mazraa de Beirut, Líbano / Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet
Francisco López
Nos debería avergonzar, como europeos, la inacción de nuestros gobiernos, de la Unión Europea y la pasividad en general de nuestra sociedad ante los crímenes televisados en directo día a día contra la población civil, indiscriminadamente, en escuelas, hospitales, edificios de viviendas, objetivos nada militares y sí orientados a crear pánico.
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Son guerras iniciadas por países con cualquier excusa, saltándose todas las leyes internacionales, desoyendo a la ONU y apoyándose únicamente en la ley del más fuerte y en el "yo puedo y nadie me lo va a impedir". De alguna manera, nuestra pasividad les da alas, y lo único que se nos ocurre es proponer el veto a Eurovisión o dejar en suspenso el acuerdo de asociación de la UE con Israel. Y ni eso somos capaces de conseguir, y no nos damos cuenta del orden mundial que vamos a legar a nuestros hijos.
Participaciones de loslectores
Félix Pérez El Prat de Llobregat
Quico Torras La Laguna (Tenerife)
Mario Nahra Sant Just Desvern
Mónica Giner Borriana (Valencia)
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