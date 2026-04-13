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"La pasividad de la sociedad da alas a los dirigentes de la guerra"

Graves daños en un edificio en el barrio Mazraa de Beirut, Líbano

Graves daños en un edificio en el barrio Mazraa de Beirut, Líbano / Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet

Francisco López

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Nos debería avergonzar, como europeos, la inacción de nuestros gobiernos, de la Unión Europea y la pasividad en general de nuestra sociedad ante los crímenes televisados en directo día a día contra la población civil, indiscriminadamente, en escuelas, hospitales, edificios de viviendas, objetivos nada militares y sí orientados a crear pánico.

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Son guerras iniciadas por países con cualquier excusa, saltándose todas las leyes internacionales, desoyendo a la ONU y apoyándose únicamente en la ley del más fuerte y en el "yo puedo y nadie me lo va a impedir". De alguna manera, nuestra pasividad les da alas, y lo único que se nos ocurre es proponer el veto a Eurovisión o dejar en suspenso el acuerdo de asociación de la UE con Israel. Y ni eso somos capaces de conseguir, y no nos damos cuenta del orden mundial que vamos a legar a nuestros hijos.

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