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"¿Qué va a pasar con Cuba?"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un viaje oficial.

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un viaje oficial. / -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

Antonio Pujol Armenteros

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Cuba es un país muy pequeño (menos de 9 millones), cuyo protagonismo lo ha marcado la influencia de la potencia hegemónica que ha determinado su soberanía. Bajo el imperio español era la perla de la Corona y su nivel de vida era superior al de la metrópolis. Fue la llave del Golfo de México y, La Habana, puerto de tránsito hacia y desde América del Sur.

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La idiosincrasia de su población está marcada por la emigración española durante la colonización y la Guerra Civil, que buscaba mejorar social y económicamente y no escatimaba esfuerzos para desarrollar sus potencialidades, aprovechando sus fértiles terrenos agrícolas. Después su cercanía a EEUU, dio acceso a la financiación y la tecnología avanzada, elevando su desarrollo, a pesar de la corrupción política, que con el castrismo ha llegado a la extrema crisis económica y social en que se encuentra, por su extremo dogmatismo económico y político.

En la actual coyuntura, solo vislumbro que el régimen cubano, que no se rendirá incondicionalmente, se decida a permitir una participación más amplia de la actividad privada empresarial, especialmente en el comercio internacional y el rurismo. Para esto es crucial que, paulatinamente, demuestre su seriedad en no vulnerar al antojo de las autoridades cubanas la legislación y sean garantizados los derechos de los acreedores y los incentivos de los trabajadores y su libertad de contratación. China y Vietnam tienen que ser sus espejos.

En el ADN de la mayoría de estadounidenses el beneficio económico esta grabado a fuego. Esto condiciona sus gobiernos. Trump está usando la fórmula de colonizar Cuba económicamente, usando a los cubano-norteamericanos, que sueñan por la libertad que la empresa y la propiedad privada facilitan, para pasearse por Cuba como triunfadores. La libertad de conciencia y los derechos humanos es otra cosa. Busca los votos de Florida y Cuba la supervivencia del régimen, aceptando por fin su fracaso económico.

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