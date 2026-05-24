"¿Qué está pasando con la política y la justicia de este país?"

Pedro Sánchez. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Fernando Guerrero



Mucho se habla cada día de política y justicia, los dos pilares más importante de la democracia. Todos hemos visto como este gobierno ha perdido en las últimas elecciones autonómicas y sigue pensando en acabar la legislatura sin hacer autocritica ni convocar elecciones; tienen asumido que el ciudadano solo sirve para votar cada cuatro años.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Dicen que España va como un "cohete", o como decía Zapatero (cuestionado por tráfico de influencias), "estamos en la Champions League" en economía. Supongo que no se refería a los ciudadanos que no llegan a final de mes, ni a comprar o alquilar una vivienda. Y después, en mítines o en el Congreso de los Diputados solo se dedican a descalificar al contrario y el "y tú más".

Esta es la política de este país, con sus privilegios, que no están dispuestos a perder, ya que sería necesario una reforma de la ley electoral que evite el compadreo que existe sobre partidos minoritarios y que se obligue a unas nuevas elecciones al no llegar a la mayoría necesaria para gobernar. Así evitaríamos la compra de votos a partidos que no cumplen la ideología del ganador de las elecciones y que se aprovechan de estos para conseguir prestaciones o nuevas competencias autonómicas, lo que vulgarmente se llama “chantaje” y que tan de moda se ha puesto en esta legislatura.

Quizá los ciudadanos deberían informarse antes de votar, no de lo que van a hacer sino de lo que prometieron y no hicieron. Sobre la justicia ídem de lo mismo y lo hemos visto con la corrupción de los dos partidos mayoritarios PSOE y PP. Y ahora aparece el caso del señor Zapatero, pero qué se puede esperar de una justicia en la que a los jueces los eligen los dos partidos mayoritarios.