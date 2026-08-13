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"¿Qué pasa que no bajan las cifras de la violencia machista?"

a 20 de febrero de 2026, el Ayuntamiento de Valencia convocó un minuto de silencio para condenar el último caso de violencia machista en Xilxes (Castellón) EFE/ Kai Förste

a 20 de febrero de 2026, el Ayuntamiento de Valencia convocó un minuto de silencio para condenar el último caso de violencia machista en Xilxes (Castellón) EFE/ Kai Förste / Kai Försterling / EFE

Víctor Calvo

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Dos mujeres asesinadas en España, en 24 horas. Este año llevamos un buen 'ranking': 35 mujeres asesinadas. Once más que el año pasado en estas fechas. "¿Qué es lo que está pasando que no conseguimos bajar la tendencia?", se preguntan los políticos y los medios de comunicación. Una sociedad que públicamente hace gala de la fuerza y la violencia para resolver conflictos, está mostrando a los ciudadanos un modelo de conducta intransigente y falto de diálogo para la convivencia.

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Triunfa la ley del más fuerte, y la mujer sigue siendo la parte más "débil"; la que sale perdiendo. Una sociedad que deja en manos de los que niegan la violencia de género la gestión de las políticas de igualdad está dejando al pirómano a cuidar del monte. No bastan las pulseras, los alejamientos, los minutos de silencio y la condena pública.

Una educación, desde la infancia, en la igualdad, el respeto, el diálogo, el perdón, y una reflexión profunda de los hombres de sus conductas y sentimientos hacia las mujeres; y gobiernos verdaderamente democráticos que impidan políticas negacionistas y machistas. Los hay que quieren regresar a los tiempos del tango: "La maté porque era mía". Cuando la testosterona del hombre anula su lóbulo prefrontal, a la mujer le va mal.

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