"Parar para sobrevivir"

Geoffrey Hinton (Wimbledon, Regne Unit, 1947). Investigador de la Universitat de Toronto i de Google. | NOAH BERGER / AP

Iulen Lizaso Aldalur



A riesgo de su supervivencia por el ritmo del 'progreso' científico, el planeta dejó de seguirlo. Paró, para invertir su sentido de giro y desandar, a su vez que borrar de su memoria tanto desvarío humano, hasta enlazar con aquella memoria feliz con que se inició la vida humana en la Tierra.

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Entre las reacciones por las consecuencias derivadas de dar un lugar preeminente a la inteligencia artificial hasta en la docencia, está la de uno de sus mayores contribuidores y Premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton. Nos advierte de su enorme poder destructivo pen el diseño de agentes biológicos, con potencial capaz para transmutar a la humanidad total: “Un gran peligro …..aún estando en manos de una sola persona”.

En el polo contrario, un último avance tecnológico claramente humanitario, ha sido desarrollado por el director de BCNatal de Bacelona, Eduard Gratacós. Tiene que ver con la biomedicina de superviviencia, al tratarse de una incubadora líquida para bebés prematuros extremos. Placenta artificial que permite sobrevivir, para seguir, sin riesgo a ninguna secuela final.

El planeta no es cosa, es un ser original de la Vía Láctea, como nosotros. La Tierra sí, pero el ser humano no conserva pura la genética de aquel origen primigenio de ser completo; en consecuencia, tampoco la memoria ni dones y talentos como la telepatía, con los cuales sabríamos el momento qué estamos viviendo y escucharíamos la llamada de la Tierra….a parar y desandar.