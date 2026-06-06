Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Es pot paralitzar un país sense més per unes reivindicacions sectorials?"
Docentes cortando la AP-7 en Granollers, la semana pasada durante una jornada de huelga educativa. / Jordi Pujolar / ACN
Pol Amat
Es pot tallar l'Ap7 per diversos punts en plena onada de calor deixant a milers de persones atrapades i amb perill per la salut i la integritat personal? Es pot paralitzar un país sense més per unes reivindicacions sectorials? Es pot estar molestant tot el dia a tothom per uns quants? Actualment, molts col·lectius, gairebé tots treballadors públics, fan vagues constants fins a obtenir el que volen o quasi tot sense ni tan sols, en el cas de l'ensenyament, demanar el compliment de l'aplicació de la immersió, les constants baixes o l'exigència de resultats.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Molta gent que treballa pel seu compte, a mitja setmana ja ha fet la jornada completa d'ells amb menys dies de festa, menys vacances, menys sou i molts, ni tan sols es poden queixar. Tot això són diners que aniran a la pressió dels sectors productius: Mossos, metges, mestres, funcionaris, maquinistes, la mateixa Corporació... En el fons, malgrat algunes reivindicacions justes, viuen molt millor que la majoria.
Participaciones de loslectores
"Si per mi fos, prohibiria utilitzar el mòbil al tren"
Javier Gil L’Hospitalet de Llobregat
"Detrás de la palabra "inmigrante" hay historias que merecen ser escuchadas"
Carmen Luz Carbonell L' Hospitalet de Llobregat
"Algunos ciclistas siguen incumpliendo las normas en Collserola"
Andrés Saura Cerdanyola del Vallès
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Especies en recuperación El lince consolida su presencia en Aragón: nuevas sueltas en el territorio más septentrional de la Península
- Entrevista Alba Sáez, actriz: "Hay muchos factores que te pueden llevar a un brote psicótico"
- Al minuto Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
- Al minuto Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio
- FÚTBOL Klopp pincha el globo electoral de Riquelme: "Jurgen no será entrenador del Real Madrid"