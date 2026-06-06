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"Es pot paralitzar un país sense més per unes reivindicacions sectorials?"

Docentes cortando la AP-7 en Granollers, la semana pasada durante una jornada de huelga educativa.

Docentes cortando la AP-7 en Granollers, la semana pasada durante una jornada de huelga educativa. / Jordi Pujolar / ACN

Pol Amat

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Es pot tallar l'Ap7 per diversos punts en plena onada de calor deixant a milers de persones atrapades i amb perill per la salut i la integritat personal? Es pot paralitzar un país sense més per unes reivindicacions sectorials? Es pot estar molestant tot el dia a tothom per uns quants? Actualment, molts col·lectius, gairebé tots treballadors públics, fan vagues constants fins a obtenir el que volen o quasi tot sense ni tan sols, en el cas de l'ensenyament, demanar el compliment de l'aplicació de la immersió, les constants baixes o l'exigència de resultats.

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Molta gent que treballa pel seu compte, a mitja setmana ja ha fet la jornada completa d'ells amb menys dies de festa, menys vacances, menys sou i molts, ni tan sols es poden queixar. Tot això són diners que aniran a la pressió dels sectors productius: Mossos, metges, mestres, funcionaris, maquinistes, la mateixa Corporació... En el fons, malgrat algunes reivindicacions justes, viuen molt millor que la majoria.

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