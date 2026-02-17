"Paradojas"

Estupidez, honradez y desesperación_MEDIA_1 / NUALART

francesc reina peral



Solo se puede tener fe en la duda, comentaba quien fue director del museo de la Ciencia, Jorge Wagensberg; tal vez una de las actitudes más ingeniosas. Sin embargo, aunque siempre hay gente sabia y sensata, asomarnos al día a día supone encontrar ejemplos que ponen en cuestión dicha condición. Es decir, hay personas con capacidad que pueden cometer graves errores. Los "sapiens" dieron pie a un concepto amplio de cultura: esa destreza para resolver los problemas que nos afectan. Allá donde cabe la complejidad, la dificultad de tomar decisiones tiene muchos obstáculos: relacionar las cosas, argumentarlas, reflexionar sobre nuestra posición y proponer, analizar causas, observar su consistencia, discriminar soluciones, anticipar imprevistos, pensar en el futuro…

Las consecuencias del fanatismo, la sumisión o los heroísmos criminales son derrotas de la razón. Se hace necesario estudiar la estupidez humana, pues las malas maneras tienen mucho que ver con la desdicha. Habrá que buscar el equilibrio para tomar medidas apropiadas. Carecer de proyecto, salvo el del propio interés, es frecuente en la gestión del largo plazo. Los criterios prospectivos son necesarios en un mundo tan urgente, y aunque nunca hemos disfrutado de tanto conocimiento, existen demasiados problemas y conflictos. No es adecuado dejar de lado a nadie, se perpetúan prejuicios y estigmas, aumenta la soledad, se reorganiza el atropello.

De las teorías del aprendizaje rescatamos aquello de: aprender a pensar para no ser ignorantes. Se celebró el Día Mundial de Darwin y nos recuerda esta manía que tenemos las especies en seguir dándonos la mano para mantener viva la esperanza. Y erre que erre, a pesar de los siglos de golpes de Estado, guerras civiles y cambios de régimen, se sigue creyendo en la bondad.