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"Y el Papa ya se fue"
Varios obispos despiden al Falcon en el que viaja el papa León XIV rumbo a Italia. / Alberto Vallés / Efe
Víctor Calvo
La avería del Airbus de Iberia materializó el sentimiento de muchos: que se quede, que no nos abandone. Una semana peregrinó entre nosotros el último director de la empresa más importante y longeva de la historia: la Iglesia católica. Con un patrimonio que duplica el del primer billonario del mundo, Elon Musk. Pero no vino con la intención de vender productos materiales ni tecnológicos; tan solo ideas, moral y conductas.
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Lo acompañaron en su periplo español miles de accionistas y simpatizantes ilusionados. En un mundo materialista, de 'carpe diem' y de consumo rápido, no son buenos tiempos para vender, regalar, cambiar y corregir filosofías y conductas, y, además, competir con las grandes multinacionales. La acogida de migrantes, el pacifismo, la lucha contra la pederastia, el derecho a la vivienda, la educación, y la sanidad, luchar contra la polarización, no tratar a las personas como mercancía, el respeto al diferente, son preceptos básicos y necesarios, pero no están de moda.
Tal vez, Santo Padre, si sus directores nacionales, regionales y jefes de equipo predicaran con el ejemplo, 'otro gallo cantaría'. Me queda la impresión de haber visionado una exitosa serie de siete capítulos.
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