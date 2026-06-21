"El Papa León XIV nos ha dejado varios mensajes relevantes"

El papa León XIV se despide de Barcelona / JORDI OTIX

Cristina Casals



Cuando el Papa León XIV se despedía de España lo hacía con un "gracias" y de un modo pletórico. Por mi parte, creo que es un deber de justicia agradecerle su presencia, no solo por todo lo que ha ido diciendo, sino porque nos ha incoado a "alzar la mirada". Son varios los mensajes que me han parecido más relevantes. Desde el respeto a la dignidad humana viendo en el otro a alguien a quien debemos amar.

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El ser coherentes con una vida cristiana trabajando por el bien común -con palabras del Evangelio: "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano"-. También destacó la necesidad de superar la complejidad social y la polarización con el diálogo, buscando puntos de unión. El tema más considerado fue la integración de los más vulnerables, los que están sometidos a la migración, a la soledad, a las guerras..., y que en muchas ocasiones esquivamos su mirada para eludir el remordimiento.