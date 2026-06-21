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"El Papa León XIV nos ha dejado varios mensajes relevantes"
El papa León XIV se despide de Barcelona / JORDI OTIX
Cristina Casals
Cuando el Papa León XIV se despedía de España lo hacía con un "gracias" y de un modo pletórico. Por mi parte, creo que es un deber de justicia agradecerle su presencia, no solo por todo lo que ha ido diciendo, sino porque nos ha incoado a "alzar la mirada". Son varios los mensajes que me han parecido más relevantes. Desde el respeto a la dignidad humana viendo en el otro a alguien a quien debemos amar.
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El ser coherentes con una vida cristiana trabajando por el bien común -con palabras del Evangelio: "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano"-. También destacó la necesidad de superar la complejidad social y la polarización con el diálogo, buscando puntos de unión. El tema más considerado fue la integración de los más vulnerables, los que están sometidos a la migración, a la soledad, a las guerras..., y que en muchas ocasiones esquivamos su mirada para eludir el remordimiento.
Participaciones de loslectores
"Gracias por no pasar de largo"
Silvia Ruiz Barcelona
"En todos los procedimientos judiciales lo importante son las pruebas"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Másdebates
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