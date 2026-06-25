"Un panorama desolador"

El exministro de Transportes, el valenciano José Luis Ábalos. / Levante-EMV

Joan Soldevila Adán



Amb Ábalos, condemnat a 24 anys de presó; Aldama (col·laborador amb els tribunals ), lliure i sense haver de retornar el que va obtenir il·lícitament; el raper Hasél, que porta cinc anys a la presó per les lletres d'unes cançons; delinqüents amb gairebé 100 detencions a la seva esquena sense ingressar a la presó, gràcies a una justícia massa benvolent. El panorama, a ulls de la gent, és francament desolador.

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Em sembla que el concepte de justícia s'ha devaluat tant que el ciutadà ha deixat ja de creure en ella. I amb aquesta erosió implacable del món de les lleis, també es degrada la pròpia democràcia. Arribats a aquest punt, la pujada dels partits d'extrema dreta és, tan sols, qüestió de temps.