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"Un panorama desolador"
El exministro de Transportes, el valenciano José Luis Ábalos. / Levante-EMV
Joan Soldevila Adán
Amb Ábalos, condemnat a 24 anys de presó; Aldama (col·laborador amb els tribunals ), lliure i sense haver de retornar el que va obtenir il·lícitament; el raper Hasél, que porta cinc anys a la presó per les lletres d'unes cançons; delinqüents amb gairebé 100 detencions a la seva esquena sense ingressar a la presó, gràcies a una justícia massa benvolent. El panorama, a ulls de la gent, és francament desolador.
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Em sembla que el concepte de justícia s'ha devaluat tant que el ciutadà ha deixat ja de creure en ella. I amb aquesta erosió implacable del món de les lleis, també es degrada la pròpia democràcia. Arribats a aquest punt, la pujada dels partits d'extrema dreta és, tan sols, qüestió de temps.
Participaciones de loslectores
"Somos la suma de nuestros recuerdos"
Francisco Cuevas Castellar del Vallès
"Valors humans perennes"
Maria Àngels Manén Barcelona
"La de Aldama, una colaboración interesada"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
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