"¿Qué país es este que ve normal obligar a los ciudadanos a irse a dormir a la cinco de la mañana?"

Correfocs, Diables del Clot en la Fiesta Mayor del barrio El Clot 2024. / Bárbara Favant. EPC

Carlos Javier Grané



En el programa oficial de la Fiesta Mayor lo indica claramente: "Hay que respetar el descanso de los vecinos".

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Acto seguido, se indica que la hora máxima autorizada de finalización de actividades para el 24 de julio son las 3.30 horas, y para el 25, las 5.00 horas. Eso me lleva a preguntarme qué tipo de país es este donde tanto los políticos como las leyes (¡porque esto es legal!) creen que es normal obligar a cientos (o quizá miles; algunas actividades son en el centro del pueblo y el volumen suele estar siempre al máximo) de ciudadanos (entre ellos, bebés, ancianos, personas enfermas, personas que han de trabajar al día siguiente…) y mascotas a irse a dormir pasadas las cinco de la madrugada.

Me da igual que sea vigilia de festivo (en un país serio, eso no sería excusa) o que solo sea un día (que tampoco es de recibo y, además, es falso). ¿Qué autoridad moral puede tener este ayuntamiento para hablar de respeto o de civismo? Se lo digo yo: ninguna, porque ellos son los mayores incívicos.