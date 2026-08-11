Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"¿Qué país es este que ve normal obligar a los ciudadanos a irse a dormir a la cinco de la mañana?"
Correfocs, Diables del Clot en la Fiesta Mayor del barrio El Clot 2024. / Bárbara Favant. EPC
Carlos Javier Grané
En el programa oficial de la Fiesta Mayor lo indica claramente: "Hay que respetar el descanso de los vecinos".
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Acto seguido, se indica que la hora máxima autorizada de finalización de actividades para el 24 de julio son las 3.30 horas, y para el 25, las 5.00 horas. Eso me lleva a preguntarme qué tipo de país es este donde tanto los políticos como las leyes (¡porque esto es legal!) creen que es normal obligar a cientos (o quizá miles; algunas actividades son en el centro del pueblo y el volumen suele estar siempre al máximo) de ciudadanos (entre ellos, bebés, ancianos, personas enfermas, personas que han de trabajar al día siguiente…) y mascotas a irse a dormir pasadas las cinco de la madrugada.
Me da igual que sea vigilia de festivo (en un país serio, eso no sería excusa) o que solo sea un día (que tampoco es de recibo y, además, es falso). ¿Qué autoridad moral puede tener este ayuntamiento para hablar de respeto o de civismo? Se lo digo yo: ninguna, porque ellos son los mayores incívicos.
Participaciones de loslectores
"La salut mental del nostre alumnat i docents"
Sebastián Romero Vilanova del Camí
"Rodalies, punt i seguit"
Pol Amat Barcelona
"¿Quién está detrás de lo de Ceuta?"
Manuel Gutiérrez Bigues i Riells
"Utiliza la IA, pero no olvides sumarle tu talento"
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero, Buenos Aires (Argentina)
"La memoria también tiene relevo en los jóvenes de la Generación Z"
Unai Tojero Santa Coloma de Gramenet
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Toro Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural
- Coches eléctricos Del crossover que cambió el segmento B-SUV al eléctrico: los 15 años del Nissan Juke
- Relevo matinal Jesús Cintora se asoma a 'Mañaneros 360' antes de sustituir a Javier Ruiz: “Es una etapa ilusionante”
- Fuegos forestales 20.000 hectáreas, 7 carreteras cortadas y 800 desalojados: la amenaza del incendio "fuera de control" de Niebla se extiende por Sevilla y Huelva
- Fútbol Trump protege a su amigo Infantino ante la rebelión en la FIFA: "Sería un terrible error reemplazarlo"