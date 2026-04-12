"Jo m 'estimo més pagar els meus impostos i protegir allò que és públic"
Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2022. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo
Félix Pérez
Avui he fet la declaració de la Renda. Em toca pagar, què hi farem! I pago convençut de que és l' opció correcta, per després poder demanar uns bons serveis públics, bona educació, bona sanitat. La dreta, aquí i a Madrid, demana abaixar els impostos, populistes de manual, sobretot perquè no els importa ni la sanitat pública, ni l' educació pública ni la resta de cobertures que, amb tots els seus defectes, estan a disposició de tothom.
És clar, aquesta classe política que es queixa dels impostos estan molt més a prop dels consells de direcció de les asseguradores privades i de les escoles privades, i no dubten en privatitzar qualsevol servei per acabar gestionant allò que és públic per treure'n beneficis privats. I si va malament, sempre es pot demanar el rescat a l'Estat, i si pot coincidir amb la legislatura de l'esquerra, millor, que així es veuràn obligats a apujar els impostos per cobrir els forats i de pas, tornar a queixar-se d'aquesta pujada.
Jo m'estimo més pagar els meus impostos, protegir allò públic i ser exigent amb qui ho gestiona perquè ho faci bé i amb transparència. Lo privat no permet la transparència.
