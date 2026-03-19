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"Padre, un legado silencioso"

Un padre abrazando a su hijo.

Un padre abrazando a su hijo. / EPC_EXTERNAS

Guille Castillo

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Mi padre nunca ha sido de grandes palabras. Es de los que se levantan antes que nadie, de los que resuelven sin hacer ruido, de los que empujan cuando todo se pone cuesta arriba sin esperar reconocimiento. Siempre ha estado ahí, sosteniendo más de lo que se ve, haciendo fácil lo difícil, muchas veces desde la sombra. Con el tiempo, he entendido que no era solo esfuerzo, sino una forma de habitar la vida.

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De él he aprendido que la familia nunca fue un concepto, sino un lugar al que volver, un hilo invisible que nos mantenía unidos incluso en los momentos difíciles. También me ha enseñado que superarse no siempre tiene que ver con grandes logros, sino con levantarse cada día con la misma determinación, con no rendirse aunque nadie mire. Y que amar de verdad es algo silencioso y constante: como la forma en que ha querido siempre a mi madre, sin estridencias, pero con una lealtad que atraviesa el tiempo.

Hay vidas que enseñan sin decirlo, y en ese silencio se construye lo verdaderamente importante. Feliz Día del Padre.

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