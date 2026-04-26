"Tras los pactos en Valencia, Extremadura y Aragón, el PP se ha retratado"

María Guardiola y Óscar Fernández, el jueves al anunciar el pacto entre PP y Vox en Extremadura. / Jero Morales / EFE

Luis Fernando Crespo



El PP siempre ha sido un partido de derechas, de muchas y muy diversas derechas, algunas de ellas muy rancias; ahora sabemos que eran fachas, pero siempre han llegado al Gobierno negando esa forma de ser. Después de los pactos en Valencia, Extremadura y Aragón todos tan a gusto, son lo que parecen, se han retratado. Podía Vox haberse trasmutado, modernizado o civilizado, pero ha preferido hacerlo el PP, que se ha incorporado por vía de pactos al aquelarre de Patriots.eu, renegando de las ideas de la derecha europea, que es liberal y de gobierno, y a la que pretendía pertenecer Feijóo.

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Las políticas que implementen van a ser del agrado de muy poca gente, incluso entre quienes les han votado. Esto de ir buscando españoles pobres por las esquinas para devolverles el orgullo de ser nacionales, no acabo de entenderlo. Imagino que es aquello de ¡vivan las “caenas”! o aquello otro de “mi señorito es un canalla, pero es mío”, es practicar la caridad con el pobre para que este no ponga en cuestión la desigualdad.

Ellos, recortando impuestos a las grandes fortunas y privatizando los servicios públicos para crear oportunidades de negocio, provocarán que haya pobres. Su coartada es venderles a estos que basta ser español, tener de "amor patrio henchido el corazón", y se superará la pobreza sistémica y también la personal, por arte de birlibirloque.