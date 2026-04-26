Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Tras los pactos en Valencia, Extremadura y Aragón, el PP se ha retratado"
María Guardiola y Óscar Fernández, el jueves al anunciar el pacto entre PP y Vox en Extremadura. / Jero Morales / EFE
Luis Fernando Crespo
El PP siempre ha sido un partido de derechas, de muchas y muy diversas derechas, algunas de ellas muy rancias; ahora sabemos que eran fachas, pero siempre han llegado al Gobierno negando esa forma de ser. Después de los pactos en Valencia, Extremadura y Aragón todos tan a gusto, son lo que parecen, se han retratado. Podía Vox haberse trasmutado, modernizado o civilizado, pero ha preferido hacerlo el PP, que se ha incorporado por vía de pactos al aquelarre de Patriots.eu, renegando de las ideas de la derecha europea, que es liberal y de gobierno, y a la que pretendía pertenecer Feijóo.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Las políticas que implementen van a ser del agrado de muy poca gente, incluso entre quienes les han votado. Esto de ir buscando españoles pobres por las esquinas para devolverles el orgullo de ser nacionales, no acabo de entenderlo. Imagino que es aquello de ¡vivan las “caenas”! o aquello otro de “mi señorito es un canalla, pero es mío”, es practicar la caridad con el pobre para que este no ponga en cuestión la desigualdad.
Ellos, recortando impuestos a las grandes fortunas y privatizando los servicios públicos para crear oportunidades de negocio, provocarán que haya pobres. Su coartada es venderles a estos que basta ser español, tener de "amor patrio henchido el corazón", y se superará la pobreza sistémica y también la personal, por arte de birlibirloque.
Participaciones de loslectores
"Fa falta un nou 'Merlí' que ajudi a fomentar el català entre els joves"
Josep Vilà Olesa de Montserrat
"Sant Jordi amb pol·len"
Joan Soldevila Barcelona
"A mi padre, Francisco Sert"
Genara Sert Barcelona
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Andà p'allá, bobo 'Chiringuitos', a otro perro con ese hueso
- LA ÚLTIMA PILLERIA DEL MEJOR Márquez: "Era Sant Marc, ¿a que sí?, y me echó una mano, eso fue todo"
- DIRECTO Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
- Detenido el sospechoso Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado
- Bolsas Invertir en tiempos de Trump y compañía