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"Pacificas una calle y estropeas otra"
Superilla de Poblenou, en la calle Sancho de Ávila. / FERRAN NADEU
Jaime Romero
El Ayuntamiento de Barcelona se empeña en pacificar calles; hasta cierto punto lo veo bien, el caso es que para pacificar una calle estropeas otra, el coche no va a desparecer y si le quitas una calle buscará otro camino, que es una especie muy lista, y más si dispone de Google maps.
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Concretamente me refiero a la calle de Pallars entre Selva de Mar y la Rambla Prim, hasta hace poco un desierto de coches. Pero pacificas Cristobal de Moura y Pere IV y la conviertes en una autopista. Me refiero a este caso en concreto, pero seguramente habrá más. No es cuestion de resolver un tema complicando otro.
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