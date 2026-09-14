"Pacificas una calle y estropeas otra"

Superilla de Poblenou, en la calle Sancho de Ávila. / FERRAN NADEU

Jaime Romero



El Ayuntamiento de Barcelona se empeña en pacificar calles; hasta cierto punto lo veo bien, el caso es que para pacificar una calle estropeas otra, el coche no va a desparecer y si le quitas una calle buscará otro camino, que es una especie muy lista, y más si dispone de Google maps.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Concretamente me refiero a la calle de Pallars entre Selva de Mar y la Rambla Prim, hasta hace poco un desierto de coches. Pero pacificas Cristobal de Moura y Pere IV y la conviertes en una autopista. Me refiero a este caso en concreto, pero seguramente habrá más. No es cuestion de resolver un tema complicando otro.