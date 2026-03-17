"En Oriente Medio Netanyahu lleva la batuta y nadie le parará en su cruzada"

Irán lanza siete andanadas de misiles contra Israel con daños materiales y un herido

César Carulla



Sería un error continuar pensando que Donald Trump es un loco ignorante al emprender una cruzada contra “el mal”, por un lado, en América, y por el otro, de la mano de Israel, en Oriente Medio. Personalmente, yo no creo que esté loco, pienso que obedece a una estrategia muy bien elaborada por sus consejeros (toda corte de todo rey dispone de ellos) como su estimado Bibi.

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Si miras al señor naranja puedes pensar que obra de forma impulsiva y que se despierta un día y decide atacar Irán, pero si observas a Netanyahu piensas que hay una estrategia en todo lo que hace que viene precedida por el trabajo laborioso de muchos años. Israel tiene como enemigo Irán y sus proxis (Hezbolá, Hamás y Hutíes) y a todo aquel que muestre un mínimo de colaboración o empatía con ellos.

Por esa razón consintió el ataque de Hamás justo un año después de que Rusia se viera atrapada en Ucrania, y, una vez Trump recuperó su trono, fuerza al emperador a que ataque Irán después de haber probado la inacción de China tras el intervencionismo de EEUU en el continente americano (Venezuela, Cuba, México, Colombia).

El siguiente paso es forzar a la OTAN a que entren en combate. Por esa razón permiten que Irán cierre el estrecho de Ormuz y ataque todo el Golfo (el escudo de hierro lo controlan únicamente ellos) para solicitar después la ayuda de países europeos importantes como Francia y GB, pero también de Italia, España y Turquía como poseedores de fuerzas navales.

Si se niegan, Trump forzará su salida de la OTAN dejándolos al margen en futuras alianzas. En efecto, las actuales están todas seriamente expuestas, incluida la UE, sino la que más. Desde los pactos de Abraham, Netanyahu está llevando la batuta y no va a parar hasta conseguir la hegemonía absoluta de Medio Oriente y de paso vengarse de países europeos a su parecer cómplices del eje del mal. Es su guerra de civilizaciones. Suena crudo, pero pinta que va a ser tal cual. A ver, sino, quién le para en su cruzada. Está claro que Trump no será.