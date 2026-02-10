.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Orgullosos del primer tren d'Espanya, no dels últims"

Pasajeros en la estación de Sants, el día de la huelga de maquinistas

Pasajeros en la estación de Sants, el día de la huelga de maquinistas / JORDI OTIX

Roger Deulofeu

0 Comentarios

El 1848 s’inaugurava el primer tram ferroviari d’Espanya. Feia 30 quilòmetres i unia Barcelona amb Mataró. La gent estava eufòrica: s’augurava un futur prometedor per als transports públics catalans. Eren molt conscients que unes bones comunicacions entre pobles i ciutats serien la base per construir un país avançat. Devien imaginar un 2026 amb cotxes i trens voladors, amb una puntualitat de rellotge atòmic. Res més lluny de la realitat.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Han passat 178 anys. Tenim televisors en color, ordinadors a la butxaca, hem arribat a la Lluna, hem desxifrat la física quàntica i desenvolupat la intel·ligència artificial. Són tants els avenços de la humanitat que costa d’entendre la decadència de la nostra xarxa ferroviària. Sobretot la dels trens més essencials: els que porten la gent a casa, a la feina o a veure la família.

Com va demostrar Einstein, el temps és relatiu. Per als polítics que fa anys que haurien d’haver posat fil a l’agulla, el temps s’estira infinitament. Però per als usuaris de Renfe -i per a tots aquells que hi empatitzem- el temps de la paciència s’està acabant.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Entrevista Francesco Tonucci, pedagogo: "La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio"
  2. En Montbau Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
  3. Vivienda Lo dice la ley de alquileres: los propietarios deben pagar un gasto adicional
  4. Un juez pone freno a una práctica habitual a la hora de multar: anula una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  5. Error de embarque Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo