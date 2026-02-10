Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Orgullosos del primer tren d'Espanya, no dels últims"
Pasajeros en la estación de Sants, el día de la huelga de maquinistas / JORDI OTIX
Roger Deulofeu
El 1848 s’inaugurava el primer tram ferroviari d’Espanya. Feia 30 quilòmetres i unia Barcelona amb Mataró. La gent estava eufòrica: s’augurava un futur prometedor per als transports públics catalans. Eren molt conscients que unes bones comunicacions entre pobles i ciutats serien la base per construir un país avançat. Devien imaginar un 2026 amb cotxes i trens voladors, amb una puntualitat de rellotge atòmic. Res més lluny de la realitat.
Han passat 178 anys. Tenim televisors en color, ordinadors a la butxaca, hem arribat a la Lluna, hem desxifrat la física quàntica i desenvolupat la intel·ligència artificial. Són tants els avenços de la humanitat que costa d’entendre la decadència de la nostra xarxa ferroviària. Sobretot la dels trens més essencials: els que porten la gent a casa, a la feina o a veure la família.
Com va demostrar Einstein, el temps és relatiu. Per als polítics que fa anys que haurien d’haver posat fil a l’agulla, el temps s’estira infinitament. Però per als usuaris de Renfe -i per a tots aquells que hi empatitzem- el temps de la paciència s’està acabant.
