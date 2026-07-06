"Qué dos Orgullos tan diferentes: Madrid y Barcelona"

Pregón del Orgullo 2026 en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid / Borja Sanchez-Trillo / EFE

Miguel Rabadan



En el Madrid de Ayuso y Almeida celebran el día del Orgullo de una manera muy particular y lo demuestran con los carteles que han hecho, donde se puede leer: "Orgullosamente de Madrid ". Menuda desfachatez la de estos políticos que de esta manera blanquean, invisibilizan y confunden con una frase la esencia del día del Orgullo. Al excelentísimo alcalde ni se le ha visto ni se le verá en ningún acto de esta celebración que tiene lugar en su ciudad.

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No es un día para estar orgullosos de ser madrileños, es un día para salir a la calle sintiéndose orgulloso de formar parte del colectivo LGTBI+, para celebrar y para reivindicar y, sobre todo, para decirle a esta sociedad que estamos aquí, que tenemos voz y que no nos volverán a callar. En definitiva, para plantar cara a políticos como Ayuso, Almeida o Abascal.

Esta claro que este Orgullo lo permite Ayuso porque da dinero y porque blanquea la realidad de Madrid, que desde el PP están recortando o suprimiendo todo lo que tiene que ver con la libertad y protección de nuestro colectivo. Qué diferente es el Orgullo en Barcelona con Collboni, con un cartel que dice: "Vive el Orgullo en Barcelona", sobran las palabras.

Desde aquí animar a los madrileños para que sigan disfrutando de serlo y de ser parte LGTBI+ y que con su presencia en las calles y con la responsabilidad que es el votar no permitan que se les blanquee más.