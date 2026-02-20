Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Es un orgullo ver a un latino como Bad Bunny nombrar a toda América desde el escenario"
Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Morry Gash). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP
Sergi López
La aparición de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl no fue solo un 'show'. Fue un gesto. Fue un recordatorio de que América no es un concepto anglosajón: es un continente entero. Y que dentro de ese continente, la mayoría habla español, viene de raíces mestizas y arrastra historias de migración, trabajo y resistencia. Lo que hizo Bad Bunny es importante. Da visibilidad. Nombra. Señala. Y eso, en un país como Estados Unidos, donde la población latina es enorme pero el poder político y simbólico no siempre la representa, tiene un peso evidente.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Ahora bien: la visibilidad no es suficiente. Celebramos el mensaje de amor, de unión, de “menos odio”. Suena bien. Se comparte. Se hace viral. Pero la historia demuestra que los derechos no se han conseguido solo con amor, sino con organización, presión y lucha. Con gente saliendo a la calle. Con votos conscientes. Con resistencia frente a políticas migratorias agresivas. Con confrontación cuando ha hecho falta.
Mientras tanto, en el mismo país donde un artista latino puede protagonizar un gran evento deportivo, sigue ganando espacio político un discurso que criminaliza a quienes sostienen buena parte de su economía. Esa contradicción debería incomodarnos. Que un artista nos represente es poderoso. Pero no sustituye la responsabilidad colectiva.
Bad Bunny puede abrir una puerta mediática; el cambio real lo escriben quienes atraviesan esa puerta y deciden actuar. La cultura inspira. La lucha transforma. Por eso celebro lo que hizo. De verdad. Es un orgullo ver a un latino ocupando ese escenario y nombrando a toda América, no solo a una parte. Pero también creo que no podemos quedarnos en la emoción del momento. Sin organización, sin conciencia política y sin acción, todo se queda en espectáculo.
El 'show' fue la portada. El libro aún está por escribirse. Y ese libro no lo va a escribir un artista. Lo escribe la gente.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- Fenómeno en auge "Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran": se disparan las donaciones condicionadas
- Programa de ayuda Benzodiacepinas, cannabis y cocaína: las consultas por adicciones se duplican entre los médicos
- Conflicto en la escuela catalana Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
- Resultados empresariales Nestlé quiere salir del negocio del helado y pone a la venta su participación en el fabricante de Maxibon
- Sucesos Medio centenar de jubilados, "tirados" durante cuatro horas en Atocha al cancelarse sus billetes del Imserso
- Movilización Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España
- FRACASO DE ASTON MARTIN Lance Stroll, a su padre: "¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?"
- Consejos Muchos conductores no acuden a la ITV porque saben que su vehículo no pasará la inspección
- Servicio a medio gas Rodalies aún debe reparar 3 de cada 4 puntos críticos un mes después del accidente de Gelida
- Para esta próxima semana MAPA| Estos son los 200 puntos con limitación de velocidad de la red de Rodalies de Catalunya