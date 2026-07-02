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"Los organizadores del Orgull del Barri se olvidaron este 'orinal' delante de casa"

Orinal dejado a su suerte

Orinal dejado a su suerte / Robert Jones

Robert Jones

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Los organizadores de la feria de comercio L'Orgull del Barri (la asociación Som Eixample) se olvidaron de llevarse este orinal, que está delante de mi casa, en la calle de Casanova con Diputación, en una zona con bastante movimiento nocturno, desde el 20 de junio (en temperaturas que superan los 35º).

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Los organizadores no cogen el teléfono y no están en la dirección de su sede social. El Ajuntament de Barcelona está avisado desde hace una semana, pero no parece estar interesado en resolver lo que se está convirtiendo en un tema de salubridad pública. ¿Hasta cúando tendremos que esperar para una solución?

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