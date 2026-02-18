"Ante la nueva ordenanza de civismo, propongo un datáfono para la policía"

Barcelona 17/08/2023 Barcelona Reportaje sobre el botellón en las fiestas de Gracia. Plaza del pueblo gitano. JOVENES. ALCOHOL. VERANO / JORDI OTIX / EPC

Sergio Gómez



Ha entrado en vigor la nueva ordenanza de civismo del Ajuntament de Barcelona: multas de hasta 3.000 euros por ruido, botellón y consumo de alcohol en la vía pública. La intención es clara: devolver el descanso a barrios agotados.

Propongo pedagogía instantánea: policía con datáfono. Si alguien convierte mi portería en un urinario nocturno, sanción al momento, 'contactless' y recibo en mano. No es afán recaudatorio, es memoria cívica en tiempo real. La ciudad no es el baño de nadie. Entre el discurso y el chorrito, mejor el datáfono.