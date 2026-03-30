"Señores del PP, convénzanme de que el país iría mejor con ustedes"

Alberto Nuñez Feijóo, PP. Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para informar de la posición del Gobierno ante la guerra de Oriente Próximo. / José Luis Roca

Fernando de la Torre



Es evidente que Pedro Sánchez no es un presidente perfecto. De hecho, no conozco a ningun presidente que lo sea o lo haya sido. Pero lo más triste es ver a una oposición como la del PP (ya no hablemos de Vox, me maravilla que alguien pueda considerarlos una opción seria de gobierno) que nos hace sentir vergüenza ajena. Yo, a la derecha, lo único que le pido es que me genere dudas. Es decir, que me presente argumentos, proyectos de país, ideas coherentes para el futuro y, por supuesto, cierto interés por el bienestar de los españoles de a pie.

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Que me haga pensar que, a lo mejor, su candidatura es una opción mejor de gobierno. Es horroroso oír a Feijóo todos los días insultando a Sánchez, sin aportar soluciones de Estado, solo echando para atrás cualquier iniciativa, sea la que sea, que presente el gobierno y sus aliados. No es de nivel político alguien que intenta, desde el principio de la legislatura, convencernos de que Pedro Sánchez es un delincuente, un traidor, un estafador, un miserable..., en fin, toda la retahíla de insultos que el PP aplica incansablemente.

Y mientras tanto, votando siempre en contra de cualquier iniciativa social que beneficie al pueblo llano, enmascarándolo y justificándolo con otros intereses. Por favor, señores del PP, convénzanme de que, con ustedes, el país iría mucho mejor. Y no se equivoquen, cuando digo país digo ciudadanos, que es lo realmente importante.