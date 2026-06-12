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"Donem-nos l’oportunitat d’alçar la mirada, hi sortirem guanyant"
Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys. / FERRAN NADEU / PIM
Mercè Raventós
Soc cristiana i reconec que moltes vegades em costa alçar la mirada. Com a docent, comparteixo el malestar que molts companys mostren aquests dies. I, si cal sortir al carrer, em trobareu fent equip amb tants companys. No cal que us digui quins drets reivindiquem. Sembla que tothom (menys qui realment pot canviar les coses) ho té clar.
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No obstant, els cristians vivim amb l'esperança que, malgrat les aparences, tot pot ser per a bé. Això no ens allunya dels problemes quotidians, sinó que ens empeny a buscar-hi solucions i a mirar més enllà dels problemes individuals per centrar els esforços a millorar situacions col·lectives. Entre altres coses, el Papa Lleó XIV ha vingut a recordar-nos-ho. Si volem una societat més justa, cal mirar el feble, el vulnerable, en paraules del seu predecessor Francesc, el descartat.
L’amor a Déu es tradueix en amor a les persones, totes. Lleó XIV ho va deixar ben clar al Congrés, ho va fer de nou ahir a l'Estadi i -no en tinc proves però tampoc dubtes- parlarà molt clar també a les Illes Canàries a partir de dijous. Allà, especialment, posarà llum a una realitat dura, injusta, que els mitjans oficials malden per mantenir arraconada.
El lema de la visita papal "Alça la mirada" ens mena a no deixar-nos vèncer pel desànim, les presses o la temptació de reduir-ho tot a aparences. Almenys a mi, m’ajuda a seguir lluitant, començant per intentar ser una mica millor docent, dia rere dia. Potser la presència del Papa no et diu res, o fins i tot et molesta. Et proposo un repte: deixa un moment de banda els prejudicis i aprofita per aturar-te.
Si aquesta visita del Papa ens porta a tots, independentment de les nostres creences i afinitats religioses, a alçar la mirada, tots hi sortirem guanyant. Necessitem esperança: donem-nos aquesta oportunitat!
Participaciones de loslectores
"¡Qué pobres estos tenistas!"
Manuel Pablo Isla Premià de Dalt
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