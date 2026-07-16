"Con su opinión sobre la selección francesa, Rajoy se ha metido en un berenjenal"

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes / SAM WASSON / EFE

Andrés Hinarejos



Rajoy el "quiebra frases", numerosas y enrevesadas frases, porque lleva un récord quebrando frases, ahora se ha metido en un berenjenal, no sé si pensando lo que dice, porque sería muy grave, o diciendo lo que piensa porque no es menos grave. Una persona que ha sido presidente de España y que diga semejante barbaridad, como que la selección de fútbol francesa es muy buena pero los que juegan en ella no son franceses.

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Él, que no sabe quién es M. Rajoy, se atreve a decir que en la selección francesa no son franceses, solo le ha faltado decir que son negros, vamos, africanos. Esta persona ha sido Presidente de España varios años, no me extraña que con estas declaraciones un jugador del Real Madrid dijera que el Mundial de Fútbol no debe jugarse en España mientras seamos racistas. Y lo curioso es que ha sido presidente con los votos de muchísimos españoles, ¿pensarán todos como él?

No me extraña que con semejante frase los franceses y medio mundo estemos dando vueltas a la expresión de un personaje que tacharía de cómico, porque quiebra la oración de tal manera que incluso hace gracia por la tontería que se vislumbra en ella. Sin embargo esta no está quebrada, está pensada y bien pensada por una persona que aunque no lo parezca se ve clarísimo que es racista, xenófoba y muy española porque "los que votan al alcalde tienen el vaso lleno y sino está vacío".

El 'quiebra frases' esta vez no ha vuelto a hacer reír sino a cabrear a mucha gente porque le ha salido del alma decir lo que ha dicho: que "en la selección francesa no hay franceses". Esto es el ridículo del poder o el poder del ridículo, con gente así el espectáculo de la vida nunca estará bien construido. El fútbol es un juego, sus frases, sobre todo esta última, son un laberinto sin salida. Porque solamente M. Rajoy puede abrir la puerta con sus quebradas frases.