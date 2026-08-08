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"El olvido español de Ceuta y Melilla es una realidad"
Decenas de inmigrantes en Ceuta. EFE/ Reduan Dris / Reduan Dris
Enrique López de Turiso
La enorme crisis migratoria de Ceuta deja algunas lecciones aprendidas. La sustancial es que no podemos fiarnos de Marruecos, independientemente de que la calma chicha y los sobresaltos fluctúen con arreglo a la política interna marroquí, que ahora se abastece además de cierta fortaleza al contar con el apoyo exterior de EEUU e Israel. Se han cuidado con mimo las relaciones. Está más que claro que no ha funcionado. Incluso se ha apoyado una autonomía del Sahara en su beneficio.
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Marruecos no solo ha desdeñado el guante de seda que se le ha tendido, sino que ha permitido e impulsado la crisis. Lo peor es que pone de manifiesto que es posible jugar con nosotros sobre la vía de los hechos, y que el fundamento hostil, no en una amenaza militar sino una invasión civil. Lo hizo ya con la Marcha Verde para el Sahara, y lo ha vuelto a hacer ahora.
Marruecos extrae la conclusión de que esta vía hace factible la toma de Ceuta y de Melilla, que para Marruecos es un principio inexcusable. Más aún ahora si cabe que dispone del apoyo entusiasta de Trump. Marruecos requiere del respeto y de la cooperación que son del todo necesarias entre dos países vecinos que interactúan a diario en múltiples sectores. Pero requiere del mismo modo de firmeza cuando ello es menester, so pena que la condescendía sea leída como debilidad, que es lo que tiene Marruecos como doctrina de interpretación.
La mejor ayuda que podemos dispensar a nuestros compatriotas ceutíes no solo afectaría a la seguridad perimetral de nuestra frontera y de este modo evitar el ridículo en el que hemos incurrido. También el impulso al desarrollo de ambas ciudades es absolutamente necesario, dada la asfixia económica a la que Marruecos las somete desde que les cerrase la frontera comercial en 2018, en beneficio de sus puertos en Tánger y Nador. Me temo que el olvido español de Ceuta y Melilla es una realidad, lo cual es preciso resolver o el problema irá a más. Que no nos quepa duda.
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