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"Oficio en tierra de nadie"

BENIDORM TURISMO PLAYA TERRAZAS TURISTAS CALOR

BENIDORM TURISMO PLAYA TERRAZAS TURISTAS CALOR / PILAR CORTES

Sergio de Fuente Garrido

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España ha convertido el turismo en uno de sus principales motores económicos. Sin embargo, quienes trabajamos directamente con los visitantes seguimos sin un marco laboral que refleje plenamente nuestra realidad.

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Los guías turísticos —locales, acompañantes y receptivos— asumimos horarios variables, desplazamientos, disponibilidad, responsabilidad sobre grupos, atención al viajero y gestión de incidencias. Son circunstancias inherentes a nuestra profesión.

Cuando existe una relación laboral, nuestra actividad queda encuadrada en el convenio estatal de agencias de viajes. Que ambas actividades pertenezcan al mismo sector no significa que compartan las mismas funciones, organización o necesidades laborales.

Por ello, es necesario abrir un diálogo entre Administración, empresas y representantes de los trabajadores para avanzar hacia un convenio colectivo específico para los guías turísticos.

No pedimos privilegios. Pedimos un marco laboral acorde con nuestra realidad y el reconocimiento de una profesión esencial para la calidad del turismo.

Un turismo de calidad también exige trabajo digno.

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