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"No ens obsessionem per créixer, preocupem-nos per viure millor"
Barcelona 30/08/2025 EconomÃa. Fotos de turismo en Barcelona. Turistas en la Rambla. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC
Cesca Barti
Ens han fet creure que més turisme, més globalització i més creixement sempre són una bona notícia. Però quan una ciutat es massifica, els habitatges es tornen inaccessibles, els veïns marxen i la qualitat de vida empitjora. Economistes com Herman Daly i Serge Latouche fa anys que adverteixen que el creixement sense límits no és sostenible. I pensadors com E. F. Schumacher ja defensaven que allò petit sovint és més humà i habitable.
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Potser ha arribat el moment de deixar d'obsessionar-nos per créixer i començar a preocupar-nos per viure millor. Perquè una ciutat no hauria de ser un negoci. Hauria de ser, abans que res, un lloc on la gent pugui viure dignament.
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