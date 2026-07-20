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"Con todas las obras del verano nos quedará una Barcelona maravillosa"
Decenas de usuarios del bus alternativo por el corte de la L1 del metro salen del vehículo tras llegar a plaza de Sants. / Manu Mitru
Isabel Franco
Estamos en verano, lo que significa que todo se ralentiza, va más lento. Los servicios y empresas están bajo mínimos, solo quedamos los que trabajamos buena parte del verano. Y claro, el transporte público no va a ser menos, hay menos trenes, menos chóferes, las esperas entre parada y parada se hacen eternas, van abarrotados... Y se aprovecha esta circunstancia para hacer unas supuestas obras de mejora de vías y demás que la verdad, poco se notan.
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Sigue haciendo un calor en los túneles de transbordo del metro que en estas épocas es inaguantable. Este verano, para ir a L'Hospitalet va a ser un vía crucis, ya que cortan la L1 del metro un buen tramo durante todo el verano. La combinación va a ser un tetris. Esta es la realidad. Y ya no quiero entrar en las obras por toda la ciudad, donde pasear es un laberinto trampeando cortes, baches, vallas y demás obstáculos.
Soy consciente de que se deben realizar, pero todo a la vez es demasiado. Eso si, se supone que quedará una ciudad maravillosa, ¿o no?
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