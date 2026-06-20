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"Las obras públicas son necesarias, pero exigen planificación y respeto a quienes las padecen"
Barcelona 13/02/2026 Barcelona. Comerciantes afectados por las obras del colector de Poble-sec,que hace años que duran,se quejan de pérdida de clientes y de ingresos, despidos de trabajadores, cierre de negocios... AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC
Jesús Francisco Valera
Molestia, maltrato, tortura. Así nos sentimos los vecinos y comerciantes afectados por las obras del colector de Vila i Vilà en Barcelona. Desde finales de 2023 hemos estado soportando ruidos, vibraciones, maquinaria ligera y pesada de forma constante. Lo que iba a ser una molestia temporal se ha convertido en una prueba de resistencia que vulnera el derecho al descanso y causa un grave perjuicio económico.
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Iniciada a finales de 2023, después de múltiples retrasos, cuando parecía que el final de la obra faraónica estaba cerca, gira otra vuelta de tuerca demencial: la rehabilitación del edificio anexo a las Tres Ximeneies, prevista hasta finales de 2027. Las obras públicas son necesarias, pero exigen planificación y respeto. Si los ciudadanos y locales comerciales estamos sujetos a límites y sanciones por el ruido, cuesta entender que los poderes públicos permitan que este calvario se prolongue durante horas, días, meses, años.
En nuestra esquina con Vila i Vilà, ya no sabemos cuántas veces han abierto la zanja, la han cerrado, asfaltado..., para volver a abrir todo tres semanas después y así, en bucle. No se encuentra ningún sentido en el proceso y hasta da la impresión de que o se dejaron algo dentro o están buscando un tesoro enterrado. Por no hablar de las plagas de ratas y ratones que han emergido del subsuelo en estos años, afectando a vecinos y, especialmente, a negocios.
¿Hay alguien al volante? Tenemos la impresión de que nadie escucha a quienes tenemos que soportar las consecuencias de una actuación lamentable, de principio a fin. Y después de años abandonado, que ahora se solape el colector con la reforma integral del antiguo edificio de Endesa, gran mamotreto anexo a las tres chimeneas de la plaza, ya es de premio gordo o condecoración solemne.
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